Принудительная паспортизация в ОРДЛО: скольким жителям выдали «документ»

346 тысяч «граждан» «ДНР» подали документы и ожидают выдачу паспортов РФ

Время чтения: 29 Секунд

«Правительство» временно оккупированных территорий Донбасса сообщило, о приросте новых «граждан» «ДНР», а также лиц, которые получили паспорта России. Об этом пишет УРА-Информ.

По данным местного «правительства» на 25 сентября паспорта «ДНР» получили 806 тысяч человек, проживающих на оккупированных территориях восточной Украины.

При этом, паспорта Российской Федерации на данный момент получили уже 320 тысяч человек. Как отмечает местное «правительство» еще 346 тысяч «граждан ДНР» подали документы и ожидают выдачу российских паспортов.

Ранее сообщалось, что жители ОРДО поделились важной информацией на своих страницах в социальной сети о том, что будет если взять с собой на границу российский паспорт.