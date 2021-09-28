Общество

КПВВ на Донбассе: в ОРДЛО объяснили, почему не открывают пропуск граждан

Со стороны ОРЛО и со стороны Украины произошел обмен мнениями по переговорным позициям

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«Правительство ЛНР» надеется, что представители украинской стороны пересмотрят свою позицию касательно открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения Об этом сообщила «представитель ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, передает УРА-Информ.

Усилия координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Шарлотты Реландер, как отметила Кобцева, позволили возобновить хоть какой-то между участниками переговоров.

«Со стороны ОРЛО и со стороны Украины произошел обмен мнениями по переговорным позициям. Со стороны Луганска были указаны шаги, которые бы способствовали достижению договоренностей по открытию пунктов пропуска. Здесь остается камнем преткновения позиция украинской стороны. Надеемся, что все-таки они ее пересмотрят», — уточнила Кобцева.

Ранее сообщалось, что из семи открытых КПВВ полноценный пропуск на границе с оккупированными территориями восточной Украины осуществляется только в «Станице Луганской». 

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