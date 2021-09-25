Общество

Обстановка в Украине накаляется: Погребинский сказал, что происходит в стране

Совместный проект «Михаил Погребинский» и «ЭкономистUA».провели аналитику экономических показателей в Украине.

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Об этой информации сообщил EconomistUA , передает Ura-inform.

Из данных которые они обнародованы можно сделать ряд выводов.

Можно наблюдать падение промышленной отрасли и рост социального напряжения населения.

Уменьшение объема производства в августе того года затронуло почти все отрасли промышленности;

— по добывающей промышленности – на 4,3%, в т.ч. добыча газа – на 5%;

— по пищевой промышленности – 4,5%;

— по легкой промышленности – 8,5%;

— по фармацевтической отрасли – 34,9%;

— по металлургическому производству – 0,2%;

 — машиностроение – 6,4%.

С позитивной динамикой вышли только деревообрабатывающая сфера+1,9%, производители кокса и нефтеперерабатывающие предприятия+10,6% и химическая промышленность показала небольшой прирост+0,4%.

Совместный проект «Михаил Погребинский» и «ЭкономистUA» .провели аналитику экономических показателей в Украине.
диаграмма от Госстата

Экспертные специалисты отмечают, что живой деловой активности в сентябре прошлого года так и не произошло. По этой причине ожидать роста в Украине промпроизводства не приходится…

Спад и уменьшение прозводственного производства неминуемо приведут к заморозке(уменьшению) заработных выплат и повлекут рост безработицы в стране.

И все эти факторы накаляют и так непростую ситуацию в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, Китай нанес мощный удар по криптовалюте: как это отразилось на её стоимости

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