Что будет если взять с собой на границу российский паспорт: Дончане предупредили о последствиях

Жители ОРДО поделились важной информацией на своих страницах в социальной сети о том, что будет если взять с собой на границу российский паспорт.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.

В данный момент эти паспорта в обязательном порядке заставляют получать много людей. Так же дончане целенаправленно получают его для упрощения себе жизни в разных ситуациях.

Но советуют, чтобы дончане не афишировали эти паспорта:

«Не показывайте свой русский паспорт, и никто не узнает о его наличии. Так как в Украине не признано двойное гражданство и выданные паспорта РФ населению ОРДЛО в Украине считаются недействительными».

Поэтому местным жителям дают совет выезжать по документу Украины. На российской таможне проблем не возникнет.

«У многих есть по три паспорта: украинский, «ДНР» и РФ-паспорт. Российские пограничники ознакомлены с тем что на украинской границе документ РФ, полученный в Донецке не признают. Вот население и ездят по паспорту Украина с «ДНР»-пропиской»-говорят пользователи сети.

Также добавляют:

«Если паспорт Украины внутренний, где стоит прописка в «ДНР», у него не закончен срок действия, вовремя вклеено фото, то проблемы быть не должно. То, что вы прописаны в «ДНР»-это и есть ваше право на въезд» отметили комментаторы

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