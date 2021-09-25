Общество

«Предал все и всех»: Гиркин поздравил нового депутата Госдумы РФ

«ЕР» якобы заслужила название партии «жуликов и воров»

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях украинского Донбасса Игорь Гиркин поздравил своего бывшего друга, а также лидера НВФ Александра Бородая с прохождением в Госдуму Российской Федерации от партии «Единая Россия». Об этом Гиркин написал на своей странице в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«ЕР», как уточнил Гиркин, заслужила название партии «жуликов и воров».

«Нет ни малейшего сомнения — А.Ю. Бородай давно заслужил данное кресло. Предал все и всех, с кем вместе когда-то служил России. И, наконец, получил заслуженную (но несколько запоздавшую) награду по ведомству Иуды Искариота!», — отметил Гиркин.

Ранее сообщалось, что бывший командир пророссийский боевиков на оккупированном украинском Донбассе Игорь Гиркин прокомментировал заявление российского оппозиционера Дмитрия Гудкова о том, что тот намерен организовать в РФ вооруженное восстание, а также угрозу второго Донбасса.

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