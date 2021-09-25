Кремль начал мстить Турции за Крым: что придумали на этот раз

Москва, как и грозилась ранее, нашла способ поквитаться с президентом Турции Реджепом Тайипу Эрдоганом за его высказывание о том, что Турцией никогда не будет признана оккупация Крыма.

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Об этой информации сообщил News , передает Ura-inform.

От Российского регулятора двадцать пятого сентября поступила информация о якобы обнаруженных в продуктах, завезённых с Турции вирусов. Так Россия решила отмстить Турции за высказывание о полуострове. Примечательно, что о вирусе в продуктах идётся в отчётах Российского регулятора по ветеринарному и фитосанитарному контролю. С их слов, в завезённых турецких продуктах они выявили бурую монилиозную гниль, а в томатах- вирусы коричневой морщинистости.

Нужно понимать, что монолиозная гниль в РФ относится к карантинному объекту. Она может повлечь за собой гибель цветка и ветви, вызвать язвы ни них, а плод дерева, которые оказываются поражёнными, гниёт.

Вирус коричневой морщинистости может вызвать пожелтение листвы, а на зараженных фруктах со временем проявляются коричневатые морщинистые пятна.

Интересно что обвинять Турцию с российской стороны начали уже спустя пару деньков после того как Эрдоган озвучил своё высказывание.



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