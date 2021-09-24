Тепер ужесточаются и проверки ношения масок, и некоторые ограничения.

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Жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса заявили, что сразу же после окончания выборов в РФ, «правительство» ОРДЛО начнется подготовка к массовому карантину. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Как только путинцы проведут выборы, нам сразу начнут закручивать кислород. Удивляться нечему. Когда шайке коммерсантов выгодно, то и концерты Лепсов будут и всякие там митинги в поддержку мошенника из МММ, а когда нужно, то карантины и самоизоляции по принуждению», — считают жители оккупированных территорий украинского государства.

На выборы в РФ жителей оккупированных территорий восточной Украины вывозили массово, и при этом, масочный режим вовсе не соблюдался.

«На выборы всех вывезли, теперь можно и на карантин сажать! И концерты отменить», — добавляют дончане.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября в ОРДО усилят карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Местные паблики сообщили последние новости.