В Германии ожидают предвыборный триллер: что ждет страну

Выборы состоятся уже в этой воскресенье

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СМИ пишут о «предвыборном триллере», который ждет Германию. Последние опросы, проведенные накануне воскресных парламентских выборов, подтверждают тенденцию социал-демократов к ослаблению по сравнению с христианскими демократами.

Преимущество СДПГ над ХДС / ХСС — согласно новому «Политбарометру» телевидения ZDF — уменьшается до 2 процентных пунктов. В опросе, опубликованном в четверг вечером, христианские демократы набрали 23 процента поддержка — на 1 процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе, а поддержка социал-демократов остается неизменной на уровне 25%, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Также в последнем опросе еженедельника «Шпигель» перед выборами в Бундестаг СДПГ получила поддержку 25%, а ХДС / ХСС — 23%. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Согласно этому опросу, гонка открыта не только наверху, но и в середине. СвДП имеет 12 процентов, АдГ — 10, и только зеленые, набравшие 16 процентов, укрепились на третьем месте. В опросе, проведенном 16-23 сентября, у левых 6% поддержки.

«Все указывает на то, что в воскресенье у нас будет предвыборный триллер», — комментирует «Spiegel». Выборы состоятся 26 сентября.

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