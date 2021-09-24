Общество

Делаем очередной вдох, это все цветочки — жители «ДНР» о ценах на продукты

Цены продолжают расти

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Жители неподконтрольной Украине территории Донецкой области массово пишут в социальных сетях о том, что в «ДНР» существенно подорожали продукты.

Дончане сообщают, что на местных рынках уже говорят о подорожании картофеля, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Как вам картошка по 50 рублей, привыкли уже? Делаем очередной вдох, это все цветочки. Сегодня говорят, что уже в закупке цена на картошку пришла 53 рублей. И это еще даже ни зима», — отмечает местный житель.

«Пару дней назад была 34 рубля оптом, а сегодня уже все, лавочка закрыта» — добавляет местная жительница.

В тоже время в социальных сетях пишут о том, что цены пошли вверх и на мясо птицы.

Стоимость охлажденного куриного филе в сетевом магазине — 335 рублей за килограмм. При этом в городах России цена на это мясо – 250 рублей.

«Курица по цене крыла от самолета», — возмущаются местные жители.

«Оптовая цена на картошку в России в разы меньше, местные проходимцы сами цену поднимают», — добавляют жители «ДНР».

Ранее мы сообщали, что  жителей ОРДО «порадовали» новыми ценами на электричество.

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