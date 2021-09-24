Мы — не Россия и никогда ею не были, — жители ОРДЛО

Жители ОРДЛО считают, что о них заботятся лишь в том случае, когда правительству РФ что-то нужно от населения

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Жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса пожаловались на то, что местное «правительство» намеренно настраивает сторонников «русского мира» против РФ. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«А не кажется ли вам, что у „власти“ сейчас как раз диверсанты, которые изо всех сил своим похабным отношением к людям настраивают людей против России и „ДНР“?» — отмечают местные жители.

Жители оккупированных территорий возмущены, что стоимость продуктов постоянно растет, а их зарплата — нет.

«ГП «Рынки Донбасса». Зарплата — 7500 руб., не повышалась за 7лет ни разу от слова совсем, а во сколько раз за эти 7 лет обесценились эти 7500 руб. И сколько было подорожаний проезда, ЖКХ, услуг, вещей и т. д. Где повышения на инфляцию хотя бы, чтоб покупательская способность держалась? Наверное, на курортах в Дубаи», — добавляют дончане.

Также они считают, что если выборы в РФ уже прошли, то местное население никому не нужно.

«Выборы в Госдуму прошли, звоню на номер 357 по поводу оформления СНИЛС и вежливо посылают в ближайшее отделение Ростовской обл. Вот и сказочке конец!» — добавляют комментаторы.

Также жители ОРДЛО считают, что о них заботятся лишь в том случае, когда правительству РФ что-то нужно от населения.

«А ты думал, в сказку попал? Мы не Россия. И никогда ею не были», — отмечают дончане.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября в ОРДО усилят карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Местные паблики сообщили последние новости.