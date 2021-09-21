В Нидерландах началось судебное заседание по делу МН17

Первой на заседании в Нидерландах выступала женщина из Австралии

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

В судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах стартовало очередное судебное заседание по делу сбитого самолета МН17. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Стоит уточнить, что в суде свои выступления продолжают родственники погибших лиц, которые были на борту рейса МН17.

Первой на заседании в Нидерландах выступала женщина из Австралии. В результате катастрофы она потеряла своего мужа.

«У нас забрали его вещи на анализ ДНК. Я не могла поверить, что Марко, моего мужа больше нет. Моя жизнь превратилась в кошмар, я не могла спокойно жить «, — рассказала женщина в слезах.

Ее муж был идентифицирован только в декабре 2014 года. Стоит отметить, что он был одним из последних.

«Я до сих пор прихожу в ужас от одной мысли о том, что его тело разлетелось на кусочки. Затем его собрали в мешок и отправили на исследование. Я очень благодарна этим людям за их работу», — поделилась женщина.

Стоит напомнить, что самолет «Боинг-777» Малайзийских авиалиний, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате происшествия погибли 298 человек.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США утаивают некие факты, которые имеют колоссальную важность и могли бы помочь узнать истину в деле о катастрофе MH-17.