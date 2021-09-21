Политика

В Польше заявили про незаконность выборов в Госдуму РФ на территории Крыма

Системная кампания власти Российской Федерации, направленная против гражданского общества России

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Министерство иностранных дел Польши заявило о незаконности проведения выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного украинского Крыма. Также в Варшаве осудили массовое предоставление паспортов России гражданам временно оккупированных территорий восточной Украины, и организации электронного голосования на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление МИД Польши, размещенном на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел считает незаконным проведение» выборов «на Крымском полуострове, нелегально оккупированном Российской Федерацией. Министерство также осуждает массовое предоставление российских паспортов гражданам Украины и организации электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что осуждают препятствие российскими оккупантами работе наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Такие действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и является неоправданной спр обою подорвать общепринятые стандарты. Последовательная, системная кампания власти Российской Федерации, направленная против гражданского общества России, оппозиции и свободных СМИ, затрудняла доступ к независимой информации, исключала представителям оппозиции выдвигать кандидатов, а также серьезно осложняло россиянам выбор в соответствии с их предпочтений», — добавили в МИД Польши.

Также там подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение легитимность новых депутатов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация безнаказанно пользуется жителями временно оккупированных территорий украинского Донбасса, и не заинтересована в том, чтобы он процветал. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Младший Кличко уйдёт в политику? Олимпийский чемпион сделал заявление

Всем известный спортсмен Владимир Кличко, младший брат мэра Киева и лидера партии «Удар» Виталия Кличко заявил, что политика ему не чужда.

ВРУ упростила закупку инновационных лекарственных средств

ДУД являются специальными договорами между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство и плательщиком медицинских услуг

Скандальная вилла в Испании нардепа Герасимова: в НАПК рассказали, когда закончится проверка

Агентство уже направило запрос в Испанию по вилле Герасимова

Есть только три условия ухода Путина с поста президента: Киселёв раскрыл подробности

Своим мнением поделился политический аналитик Евгений Киселёв в интервью, которое он дал в эфире одного из телевизионных каналов.

Сейчас «трясёт весь мир»: Зеленский в США заявил какую роль ООН играет в разрешении конфликта в Украине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США отметил что Генеральная ассамблея ООН представляет собой одну из сановных площадок на которых Украина сможет высказать своё несогласие в отношении оккупации части восточных областей страны и Крыма.

В Британии решили наладить отношения с Францией: Джонсон сделал заявление

Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против военного соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap