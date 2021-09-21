В Польше заявили про незаконность выборов в Госдуму РФ на территории Крыма

Системная кампания власти Российской Федерации, направленная против гражданского общества России

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Министерство иностранных дел Польши заявило о незаконности проведения выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного украинского Крыма. Также в Варшаве осудили массовое предоставление паспортов России гражданам временно оккупированных территорий восточной Украины, и организации электронного голосования на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление МИД Польши, размещенном на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел считает незаконным проведение» выборов «на Крымском полуострове, нелегально оккупированном Российской Федерацией. Министерство также осуждает массовое предоставление российских паспортов гражданам Украины и организации электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что осуждают препятствие российскими оккупантами работе наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Такие действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и является неоправданной спр обою подорвать общепринятые стандарты. Последовательная, системная кампания власти Российской Федерации, направленная против гражданского общества России, оппозиции и свободных СМИ, затрудняла доступ к независимой информации, исключала представителям оппозиции выдвигать кандидатов, а также серьезно осложняло россиянам выбор в соответствии с их предпочтений», — добавили в МИД Польши.

Также там подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение легитимность новых депутатов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация безнаказанно пользуется жителями временно оккупированных территорий украинского Донбасса, и не заинтересована в том, чтобы он процветал.