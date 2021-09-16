Флаги «Л/ДНР» подняли в неожиданном месте: стало известно, где решили поддержать «республики»

В африканской стране прошёл мотопробег, который был приурочен в честь дня основания одного из городов ОРДЛО, а именно Луганска..

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Об этой информации сообщил Don24, передает Ura-inform.

Как стало известно, организовали данный пробег так называемый «культурный центр ЛНР» в Демократической республике Конго (ДКР).

Директор центра Жан-Густав Мусасса сказал, что празднование дня рождения города Луганска в ДРК прошло на высоком уровне, все веселились радовались и у всех было хорошее настроение.

Также прошёл мотопробег, где почти на каждом мотоцикле был флаг Луганска.

На фото Жан-Густав Мусасса держит флаг «ЛНР», как символ того, что он выступает с дружественной поддержкой «Луганской Народной Республики».

Ранее Жан проходил обучение в Луганском национальном педагогическом университете в 2021-2014 годах. Уже в 2019 году так называемый «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего вручил ему доверенность на то, чтобы он представлял «республику » в Конго.

Таким образом, одно из знамен сепаратистских сил было поднято на территории Африканского континента. Тем не менее неизвестно, как на это отреагировали местные власти. Впрочем, в Украине к этому отнеслись, безусловно, очень негативно.

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин принял новое решение по комендантскому часу: стало известно, как изменится жизнь в ОРДО