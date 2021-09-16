Общество

Флаги «Л/ДНР» подняли в неожиданном месте: стало известно, где решили поддержать «республики»

В африканской стране прошёл мотопробег, который был приурочен в честь дня основания одного из городов ОРДЛО, а именно Луганска..

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщил  Don24, передает Ura-inform.

Как стало известно, организовали данный пробег так называемый «культурный центр ЛНР» в Демократической республике Конго (ДКР).

Директор центра Жан-Густав Мусасса сказал, что празднование дня рождения города Луганска в ДРК прошло на высоком уровне, все веселились радовались и у всех было хорошее настроение.

Также прошёл мотопробег, где почти на каждом мотоцикле был флаг Луганска.

На фото Жан-Густав Мусасса держит флаг «ЛНР», как символ того, что он выступает с дружественной поддержкой «Луганской Народной Республики».

Ранее Жан проходил обучение в Луганском национальном педагогическом университете в 2021-2014 годах. Уже в 2019 году так называемый «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего  вручил ему доверенность на то, чтобы он представлял «республику » в Конго.

Таким образом, одно из знамен сепаратистских сил было поднято на территории Африканского континента. Тем не менее неизвестно, как на это отреагировали местные власти. Впрочем, в Украине к этому отнеслись, безусловно, очень негативно.

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин принял новое решение по комендантскому часу: стало известно, как изменится жизнь в ОРДО

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Последние статьи

Пушилин обратился к жителям ОРДЛО с «важным заявлением»

Пушилин сделал заявление накануне выборов в Госдуму РФ

ВОЗ не одобрила российскую вакцину «Спутник V»: причины

Процесс был приостановлен

В Минздраве обеспокоены ростом зараженных COVID-19

Госпитализированы 1507 человек

Выборы в Госдуму РФ: Пушилин назвал число автобусов, которые предоставят жителям ОРДЛО

Предусмотрена упрощенная система пограничного контроля

Что будет если взять с собой на границу российский паспорт: Дончане предупредили о последствиях

Жители ОРДО поделились важной информацией на своих страницах в социальной сети о том, что будет если взять с собой на границу российский паспорт.

Стало известно, как на самом деле убили Вячеслава Черновола: экс-правоохранитель признался спустя 22 года

Смерть лидера «Народного Руху України» до сих пор вызывает со мнения у многих людей, которые не могут смириться с потерей своего лидера и примера для подражания. Как оказалось, существует совсем иная версия смерти, которую раскрыл заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap