Пушилин принял новое решение по комендантскому часу: стало известно, как изменится жизнь в ОРДО

Главарь террористов из «ДНР» решился на некоторые изменения в так называемой «республике», чего часто требуют жители оккупированного Донбасса. На сей раз он принял соответствующий указ по комендантскому часу, который временно изменит жизни граждан Украины из ОРДО.
Об этой информации сообщили неподконтрольные Украине источники в «Л/ДНР», передает «УРА Информ».
Отмечается, что в соответствии с распоряжением главаря сепаратистов Пушилина, уже 16 сентября, будет приостановлено действие режима комендантского часа на территории ОРДО. Однако это случится с 23:00 и будет продолжаться до 04:00 утра 17 сентября.
Более того, главарь «ДНР» поручил властям вести более активное наблюдение за сохранением порядка и безопасности на улицах. Данное поручение было отдано так называемому «главе МВД».
Известно, что при более активном патрулировании сепаратистов у людей чаще спрашивают документы на улицах. Потому в соцсетях дончане начали предупреждать друг друга о том, что, если у тех есть планы на ночь с 16 на 17 сентября, то необходимо будет обязательно взять документы.
Кроме того, в этот день жители «ДНР» смогут почувствовать себя более свободно, хотя и под пристальным обзором боевиков НВФ. Тем не менее, к сожалению, жизнь в «ДНР» изменится только на одну ночь.
Напоминаем, придется всем бежать – Гиркин предупредил, к чему нужно готовиться жителям «Л/ДНР».