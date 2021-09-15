Общество

Пушилин принял новое решение по комендантскому часу: стало известно, как изменится жизнь в ОРДО

Главарь террористов из «ДНР» решился на некоторые изменения в так называемой «республике», чего часто требуют жители оккупированного Донбасса. На сей раз он принял соответствующий указ по комендантскому часу, который временно изменит жизни граждан Украины из ОРДО.

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Об этой информации сообщили неподконтрольные Украине источники в «Л/ДНР», передает «УРА Информ».

Отмечается, что в соответствии с распоряжением главаря сепаратистов Пушилина, уже 16 сентября, будет приостановлено действие режима комендантского часа на территории ОРДО. Однако это случится с 23:00 и будет продолжаться до 04:00 утра 17 сентября.

Более того, главарь «ДНР» поручил властям вести более активное наблюдение за сохранением порядка и безопасности на улицах. Данное поручение было отдано так называемому «главе МВД».

Известно, что при более активном патрулировании сепаратистов у людей чаще спрашивают документы на улицах. Потому в соцсетях дончане начали предупреждать друг друга о том, что, если у тех есть планы на ночь с 16 на 17 сентября, то необходимо будет обязательно взять документы.

Кроме того, в этот день жители «ДНР» смогут почувствовать себя более свободно, хотя и под пристальным обзором боевиков НВФ. Тем не менее, к сожалению, жизнь в «ДНР» изменится только на одну ночь.

Напоминаем, придется всем бежать – Гиркин предупредил, к чему нужно готовиться жителям «Л/ДНР».

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