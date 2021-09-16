Выборы в Госдуму РФ: Пушилин назвал число автобусов, которые предоставят жителям ОРДЛО

Предусмотрена упрощенная система пограничного контроля

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«Правительство ДНР» организовало более 800 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для жителей ОРДЛО, которые имею российские паспорта, и поедут голосовать на выборах в Госдуму. Стоит отметить, что выборы состояться уже 19 сентября. Автобусы будут ехать на избирательные участки Ростовской области. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Для тех, кто поедет голосовать в Ростовскую область, предусмотрена упрощенная система пограничного контроля. Организовано 825 автобусных рейсов и 12 пассажирских железнодорожных поездов», — отметил «глава республики».

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин отметил, что не все желающие принять участие в выборах в Госдуму Российской Федерации, могут покинуть свое рабочее место по определенным причинам даже на выходных.