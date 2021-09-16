Как будет в дальнейшем эволюционировать политическая позиция Зеленского: политолог сделал прогноз

Политолог Артём Бронжуков поделился своим мнением в одном из теле эфиров украинской программы какой далее будет политика президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этой информации сообщил Politeka.NET , передает Ura-inform.

Как сказал эксперт, политическая позиция Главы государства зависима от ситуации и от того, кто его окружает.

«Когда были президентские выборы правой рукой Зеленского был Богдан, сейчас на его месте Ермак. Он и в политической сфере, и при личном общении ведёт себя совершенно по-другому. Описать, каким станет Зеленский через год, наверное, он сам не сможет. Он зависим от большого количества внутренних и внешних факторов», -сказал политолог.

Была надежда на окружение президента. Ведь туда пришли люди не из системы, но, к сожалению, они очень быстро влились в неё, отметил Бронжуков.

«Но всё же теоретически возможность изменения системы есть, придя в неё извне. Возьмём пример с Исландией, там Пиратская армия смогла всё изменить. Она принесла новые идеи и разбила старых закостенелых чиновников. И вообще не важно, из системы человек или нет. Необходимо чтобы у него были ресурсы и желания менять страну в положительную сторону. И занимая любой высокий пост у человека есть все ресурсы изменить жизнь в стране и вокруг себя»-резюмировал Бронжуков.

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