В Украине подорожал любимый украинцами продукт: причина повышения цены и будет ли ещё она расти

Многие заметили увеличение цены на молоко и молочные продукты на полках магазинов. С чем это связано и чего ожидать дальше.

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Об этой информации сообщило U-news.com.UA, передает «УРА Информ».

Главной причиной повышения цены на жизненно важный продукт, считает аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец, послужила нехватка сырья. И такая ситуация с дефицитом будет только усугубляться, добавил эксперт.

Госстат Украины приводит данные по которым видно, что за два месяца 2021 года производство молочных продуктов снизилось на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не спасают ситуацию и принятые Государством программы поддержки фермеров, а также импорт коров.

Также, со слов аналитика, цена на сырое молоко и дальше будет продолжать расти, что послужит увеличением и розничной цены на продукты молочного производства. По прогнозам аналитиков, цена до конца года может увеличиться ещё на 2%.

Чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на молочную продукцию в Украине необходимо больше импортировать рогатого скота или нетелей, резюмировал Андриец.

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