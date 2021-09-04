Не хотим работать за еду: в Киеве бастуют курьеры

Работники популярной курьерской доставки вышли на акцию протеста из-за несоответствующих условий труда и низких зарплат.

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Об этой информации сообщили РБК-Украина, передает «УРА Информ».

В столице бастуют курьеры доставки питания Bolt Food. К этому их вынудил работодатель, который с их слов, урезал выплату заработной платы больше чем на 50%.А также ещё одной причиной послужили условия труда условия труда, в которых им приходиться работать.

«Расходная часть у нас осталась на прежнем уровне, а заработная плата уменьшилась в два раза. Часто из-за рисков, связанных с профессиональной деятельность ещё приходиться тратить деньги на лечение»-пояснил работник службы.

Бастуют курьеры каждый день с двух часов дня, с этого времени отключаются все приложения, чтобы доставку не смогли совершать из-за нехватки сотрудников. Так же участников забастовки можно узнать по приклеенным на рюкзак наклейкам с надписью «курьеры объявляют забастовку».

От работодателя комментариев никаких не поступало с разъяснением о возможно других причинах протеста.

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