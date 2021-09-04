Киев

Не хотим работать за еду: в Киеве бастуют курьеры

Работники популярной курьерской доставки вышли на акцию протеста из-за несоответствующих условий труда и низких зарплат.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщили РБК-Украина, передает «УРА Информ».

В столице  бастуют  курьеры доставки питания Bolt Food. К этому их вынудил работодатель, который с их слов, урезал выплату заработной платы больше чем на 50%.А также ещё одной причиной послужили  условия труда условия труда, в которых им приходиться работать.

«Расходная часть у нас осталась на прежнем уровне, а заработная плата уменьшилась в два раза. Часто из-за рисков, связанных с профессиональной деятельность ещё приходиться тратить деньги на лечение»-пояснил работник службы.

Бастуют курьеры каждый день с двух часов дня, с этого времени отключаются все приложения, чтобы доставку не смогли совершать из-за нехватки сотрудников. Так же участников забастовки можно узнать по приклеенным на рюкзак наклейкам с надписью «курьеры объявляют забастовку».

От работодателя комментариев никаких не поступало с разъяснением о возможно других причинах протеста.

Напоминаем, В Киеве планируют вводить локдаун уже с 15 сентября

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

В Киеве планируют вводить локдаун уже с 15 сентября

Столица готовится к введению жёстких карантинных мер уже через две недели.

Глава Нацполиции Киева подал в отставку

Он написал заявление

Начальник полиции Киева подал в отставку

Андрей Крищенко пока не комментирует ситуацию

В Киеве продлили локдаун: стала известна новая дата

Ограничения будут действовать до 30 апреля

В Киеве могут еще больше усилить карантин: что сказал Кличко

Мэр Киева о новых ограничениях

В Киеве могут ввести комендантский час: что известно

Решение могут принять уже на следующей неделе

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap