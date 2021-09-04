Коронавирус не последний: учёные предупредили об опасности появления новых вирусов

Исследователи уверяют что человечеству грозит ещё не одна пандемия.

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Исследователи уверяют что человечеству грозит ещё не одна пандемия.

Об этой информации сообщили РосСМИ, передает «УРА Информ».

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг сделал заявление о том, что глобальное потепление может быть намного опаснее, чем предполагалось ранее. Он спрогнозировал что таянье ледников может привести к оживлению даних вирусов и бактерий, на которые у человека нет защитного иммунитета.

Учёный привёл пример, в котором описал что даже в мамонтах, обнаруженных по всему миру, эксперты обнаруживали споры бактерий сибирской язвы. Поэтому, со слов Рае Квон Чунг, невозможно предсказать какой вирус из доисторической эпохи появиться опять, ведь они возвращаются.

Эксперт добавил, что это может стать вызовом для человечества и ему нужно быть готовым к нему и научиться оперативно реагировать на них. В противном случае, коронавирус можно будет считать не последней пандемией в истории человечества. Напоминаем, Люди теряют года жизни из-за обычного воздуха: ученые раскрыли, что незаметно убивает человека