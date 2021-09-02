Украинцы могут получить новые пенсии: стало известно, какое решение готовят власти

Некоторые жители Украины будут иметь возможность получить дополнительные выплаты при определенных, и при этом не самых лучших обстоятельствах. Однако власти решили, что таким образом смогут помочь наиболее уязвимым категориям граждан.
Об этой информации сообщил «Главком», передает «УРА Информ».
Как стало известно, речь идет о недоплаченных пенсиях родственников людей, которые начислялись им до дня смерти. Подобные выплаты могут прийти только в том случае, если в течение 6 месяцев граждане подадут заявление о выплате финансов с того дня, как было открыто наследство.
Что примечательно, сумму пенсий будут выплачивать по месяц смерти включительно. Однако в ПФУ предупредили, что получать деньги смогут те члены семьи покойного, которые проживали вместе с ним в день смерти.
На это могут рассчитывать следующие категории гражданских лиц:
— муж или жена, отец, мать, но в том случае, если у них есть инвалидность или же они достигли того возраста, когда получают пенсии;
— муж или жена, а если же таковые отсутствуют, то один из родителей. То же самое касается брата или сестры, дедушки или бабушки умершего, если он не трудоустроен и не занят уходом зе детьми умершего кормильца по достижения ими 8 годов;
— наследники (дети) умершего гражданина, которые не достигли 18-летия или, если они стали лицами с инвалидностью по факту достижения 18 годов.
Тем не менее СМИ предупредили, что существуют другие категории граждан. Однако этот момент необходимо учитывать в ближайшем отделении ПФУ.
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