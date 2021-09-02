Пенсии в Украине
Общество

Украинцы могут получить новые пенсии: стало известно, какое решение готовят власти

Некоторые жители Украины будут иметь возможность получить дополнительные выплаты при определенных, и при этом не самых лучших обстоятельствах. Однако власти решили, что таким образом смогут помочь наиболее уязвимым категориям граждан.

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Об этой информации сообщил «Главком», передает «УРА Информ».

Как стало известно,  речь идет о недоплаченных пенсиях родственников людей, которые начислялись им до дня смерти. Подобные выплаты могут прийти только в том случае, если в течение 6 месяцев  граждане подадут заявление о выплате финансов с того дня, как было открыто наследство.

Что примечательно, сумму пенсий будут выплачивать по месяц смерти включительно. Однако в ПФУ предупредили, что получать деньги смогут те члены семьи покойного, которые проживали вместе с ним в день смерти.

На это могут рассчитывать следующие категории гражданских лиц:

— муж или жена, отец, мать, но в том случае, если у них есть инвалидность или же они достигли того возраста, когда получают пенсии;

— муж или жена, а если же таковые отсутствуют, то один из родителей. То же самое касается брата или сестры, дедушки или бабушки умершего, если он не трудоустроен и не занят уходом зе детьми умершего кормильца по достижения ими 8 годов;

— наследники (дети) умершего гражданина, которые не достигли 18-летия или, если они стали лицами с инвалидностью по факту достижения  18 годов.

Тем не менее СМИ предупредили, что существуют другие категории граждан. Однако этот момент необходимо учитывать в ближайшем отделении ПФУ.

Напоминаем, в Киеве рассказали, что будет с пенсиями, проживающих в ОРДЛО.  

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