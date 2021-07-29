В Киеве рассказали, что будет с пенсиями граждан, проживающих в ОРДЛО

На восстановление Донбасса потребует порядка 21 млрд долл.

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После деокупации украинского Донбасса Киев продолжит выплачивать пенсии жителям ОРДЛО, даже тем, кто на данный момент не имеет возможности обратиться в ПФУ по любым причинам. Об этом во время форума «Украина 30. Децентрализация» сказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктория Страхова, передает УРА-Информ.

«Те люди, которые находятся в ОРДЛО, — наши граждане. При условии, что они сохранили свои украинские паспорта и не порвали их демонстративно. Украина отвечает по своим обязательствам перед своими гражданами. Это гарантировано Конституцией Украины. Поэтому после деоккупации мы будем — мы и сейчас платим пенсии там, где это возможно, — платить пенсии тем, кто на данный момент не имеет возможности обратиться, в том числе из-за закрытых КПВВ. Либо же те люди, маломобильные, которые не способны обратиться за пенсиями. Мы будем их выплачивать. Из каких средств — из средств бюджета Пенсионного фонда, так, как это и предусмотрено», — отметила Страхова.

На протяжении семи лет в Пенсионный фонд Украины не поступали платежи с оккупированных территорий восточной Украины. Это значительно осложнило экономическую ситуацию ведомства. Днако, Страхова заявила, что пенсионные выплаты — это обязательства государства.

При этом, по информации Минреинтеграции на восстановление оккупированного Россией Донбасса потребуется порядка 21 млрд долл.

«И эта цифра занижена, поскольку даже несколько лет назад называли цифру и в 50 млрд долл. Да, это дорого. Но это наша страна и мы должны заботиться о своих гражданах», — добавила член ТКГ.

Ранее сообщалось, что в «министерстве экономического развития „ДНР“» заявили, что национализации предприятий не было. Однако, местные «власти» сообщили, что готовы вернуть «отжатое».