В «Укрзализныце» сообщили о задержке поездов из-за непогоды: названы маршруты

Из-за технических перебоев задерживается ряд поездов

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Из-за сложных погодных условий на территории украинского государства, а также из-за технических перебоев задерживается ряд поездов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Укрзализницы.

В ведомстве уточнили, что на данный момент задерживаются такие поезда:

№ 274 Одесса — Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№ 82 Киев — Ужгород (3 часа 40 минут);

№ 136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2 часа 10 минут);

№ 49 Киев — Трускавец (2 часа);

№ 791 Кременчуг — Киев (1 час 40 минут);

№ 12 Одесса — Львов (1 час 10 минут);

№ 108 Одесса — Ужгород (1 час);

№ 38 Запорожье — Киев (1 час);

№ 26 Одесса — Рахов (40 минут);

№ 11 Львов — Одесса (40 минут).



Ранее сообщалось, что небольшой самолет разбился в городе Ниебла недалеко от Уэльвы на юго-западе Испании в понедельник днем, 30 августа. В аварии погибли двое мужчин, летевших на легком самолете. Пожарные сообщили, что самолет разбился в оливковой роще рядом с аэропортом.