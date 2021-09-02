Уже шесть медалей и новый мировой рекорд: Крипак нашел, чем порадовать Украину

Украинский пловец из Харькова 26-летний Максим Крипак не перестаёт удивлять своими результатами на Паралимпиаде в Токио. Особенно отличился спортсмен в заплыве баттерфляем, СМИ утверждают, что ему просто не было равных.

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Об этой информации сообщил «Укринформ», передает «УРА Информ».

Максим Крипак 2 сентября взял уже четвёртую по счёту золотую медаль в Японии, проплыв дистанцию 100 метров на спине. Ещё сумел установить новый мировой паралимпийский рекорд — 57,19 секунд, обновив свой прежний результат на 0,05 секунды.

Во время соревнования главным соперником Крипака был представитель Италии Стефано Раймонди. Но наш паралимпиец сумел опередить его на 2,17 секунды. Третье место завоевал пловец из Франции Флоранс Мараис.

Более того у пловца в арсенале уже есть золотые медали на дистанциях: 100 метров вольным стилем,100-метровке батерфляем, а также 400-метровке вольным стилем. Серебряную медаль Крипак завоевал на 50-метровой дистанции вольным стилем, а также бронзу Максиму удалось завоевать в эстафете 4*100метров.

Максим принёс Украине уже 20 золотую медаль. Благодаря результатам украинских паралимпийцев Украина в общем медальном зачёте занимает пятое место.

Временем ранее сообщалось, что украинец Деревянченко поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул.