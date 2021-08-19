Сколько украинцев скучает по СССР — шокирующие результаты опроса

Треть украинцев сожалеют о распаде Советского Союза

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Социологическая группа «Рейтинг» провела весьма интересное социологическое исследование. В опросе у украинцев спросили жалеют ли они о распаде СССР.

По итогам опроса треть украинцев, 32 процента, сожалеют о распаде СССР. В то же время 61% опрошенных не жалеют о том, что это Советский Союз развалился. При этом больше всего тех, кто сожалеет, на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Стоит отметить, что согласно результатам опроса, ностальгируют по ССР также те, кто не поддержал бы провозглашения независимости и те, кто считает, что их лучшие времена уже в прошлом.

Отметим, что несмотря на такие результаты опроса, в Украине стабильно увеличивается количество тех, кто не жалеют о том, что это Советский Союз развалился. В тоже время в Российской Федерации диаметрально противоположная ситуация.

Ранее мы сообщали, что сбежавший из Украины президент назвал «главную ошибку» за 30 лет независимости.