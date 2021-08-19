Происшествия

Афганистан: хаос в аэропорту Кабула, матери бросают детей

Там творится настоящий хаос

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В отчаянии матери пытаются перебросить маленьких детей через колючую проволоку, чтобы иностранные солдаты могли вывезти их из Афганистана, сообщает британский военный, который собственными глазами наблюдает за хаосом в кабульском аэропорту. Доступ к нему заблокирован талибами.

— Это полная катастрофа. «Талибан» стреляет в воздух, толкает людей и бьет их прикладами автоматов АК-47, сообщил агентству Reuters один человек, пытавшийся добраться до аэропорта, занятого американскими войсками. Все подъездные пути к аэропорту контролируются талибами. Западных граждан и афганцев, спасающихся от талибов, эвакуируют из аэропорта, пишет УРА-Информ.

«Мы не хотим никого обижать в аэропорту», ​​- заявил в четверг анонимный представитель Талибана, объяснив, что выстрелы в воздух предназначались только для того, чтобы разогнать толпу. Он также призвал всех собравшихся в аэропорту, у которых нет соответствующих проездных документов, отправиться домой. Он добавил, что с воскресенья в аэропорту погибли 12 человек, которые были застрелены или растоптаны в царившем там хаосе.

Ранее мы сообщали, что Пентагон наконец-то отреагировал на ситуацию в Афганистане.

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