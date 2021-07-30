Общество

В Украине продлят карантин, — Минздрав

Сроки нового карантина пока уточняются

Время чтения: 31 Секунд

На территории украинского государства продлят адаптивный карантин, который должен был закончиться в конце августа. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1», передает УРА-Информ.

«По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен», — пояснил Кузин.

В данный момент сроки нового карантина на территории страны пока уточняются.

Также он отметил, что самая худшая ситуация с заражением пневмонией коронавирусной инфекции наблюдается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса получат документ о прививке вакциной «Спутник» с QR-кодом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В ОРДЛО мобильный оператор перейдет на российскую «семерку»

Технически все давно было готово к тому, чтобы перейти на „семерку“

Ходаковский боится «потерять» Украину: он встревожен темпами развития УПЦ КП

Он боится «потерять Украину»

В ОРДЛО введут документ о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом

Единый электронный реестр привитых позволит контролировать проведение кампании по вакцинации в «республике»

На пляже главного курорта «ДНР» дети откопали боеприпас (ФОТО)

Отдыхающие на одном из пляжей курорта поделились фото

Пожары в Турции: эксперт рассказал угрожают ли они туристам

Павел Григораш рассказал о ситуации

Рост инфекций в Китае: власти утверждают, что все из-за самолета из России

Инфекций стало больше, чем на рубеже мая и июня

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap