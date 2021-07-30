В Украине продлят карантин, — Минздрав

Сроки нового карантина пока уточняются

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На территории украинского государства продлят адаптивный карантин, который должен был закончиться в конце августа. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1», передает УРА-Информ.

«По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен», — пояснил Кузин.

В данный момент сроки нового карантина на территории страны пока уточняются.

Также он отметил, что самая худшая ситуация с заражением пневмонией коронавирусной инфекции наблюдается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса получат документ о прививке вакциной «Спутник» с QR-кодом.