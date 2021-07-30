Горел «Интерсити»: от «Укрзализныци» требуют объяснений

Среди причин критического состояния «УЗ» названы коррупция, халатность и некомпетентность

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Глава Временной следственной комиссии парламента по оценке критического состояния компании «Укрзализныця» Юлия Гришина потребовала от ее руководства объяснить причины возгорания пассажирского поезда «Интерсити», который следовал по маршруту Киев- Херсон. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Гришину в Теlegram.

«Вчера на ходу загорелся поезд «Интерсити» Киев-Херсон. Чудом никто не пострадал. Но какое было мое удивление, когда сегодня утром я не увидела официальных объяснений «Укрзализныци» о случившемся.

Напомню, что это уже второй инцидент с «Интерсити». В марте скоростной поезд Киев-Запорожье сошел с рельс, после чего ответственный за этот участок железной дороги Александр Заруба пошел на повышение в Киев.

Я требую от руководства «Укрзализныци» в срочном порядке назначить служебную проверку и назвать причины случившегося, а также установить виновных лиц. Пока они опять не пошли на повышение», — отметила Гришина.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские правоохранители задержали «вора в законе» по кличке «Леван Гальский». Он незаконно пробрался из РФ в Украину.