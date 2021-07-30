Общество

Ходаковский боится «потерять» Украину: он встревожен темпами развития УПЦ КП

Он боится «потерять Украину»

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований на временно оккупированном Донбассе Александр Ходаковский встревожен темпами развития православной церкви на территории украинского государства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает УРА-Информ.

«Время идет, многое становится необратимым или труднообратимым — это повод для постоянного беспокойства. Если мы переживаем за них, что с ними сделают в перспективе — то переживания наши напрасны: они не умрут от метаморфоз. А вот если мы переживаем, что от нас окончательно откромсают кусок и тем самым умалят нас — то переживать стоит», — считает Ходаковский.

Боевик, по его словам, боится «потерять Украину».

«Мать городов, колыбель веры и просто русскую испокон веков землю. И дело не в величии, Третьем Риме… Тут большее», — добавил он.

Действующих общин у ПЦУ в данный момент, как отметил Ходаковский, вдвое меньше, чем у УПЦ МП.

«Всего лишь. Именно „всего лишь“ напрашивается добавить, когда понимаешь, что каноническая церковь существует столетия, а ПЦУ считанные годы. И у нее уже даже монастыри есть! А приходов всего в два раза меньше», — считает Ходаковский.

Ранее сообщалось, что из первых «глав» «ДНР», которые создавали республику еще в 2014 году в живых почти никого не осталось. 

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