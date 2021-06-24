Штамм дельта: эксперт рассказал, кого поражает новый тип коронавируса

Необходимо ускорить максимальную вакцинацию групп риска,

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Новый штамм коронавируса атакует другие категории населения, чем обычны вариант этого вируса. Об этом заявил инфекционист Виктор Петров.

Эксперт считает, что для того, чтобы бороться с новым видом штамма коронавируса необходимо ускорить максимальную вакцинацию групп риска, а также тех людей, которых можно уберечь от заболевания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Особенность штамма «Дельта» в том, что он поражает людей от 35 лет, работоспособного возраста, которые ранее не жаловались на болезни, не имели хронических болезней, они болеют довольно тяжело», — сказал инфекционист.

Он добавил, что жара играет благоприятную роль, чтобы вирус не сильно распространялся. Также он отметил, что не нужно паниковать.

«Нам немного помогает жаркая погода, украинцы выбирают для встреч природу, террасы, открытые просторы. Пока не будет большого количества контактов в закрытых помещениях, ситуация будет под контролем. Не нужно паниковать, так как мутации вируса будут происходить постоянно, будут появляться другие мутации», — отметил Петров.

Ранее врач рассказала на какие симптомы обратить внимание при новой штамме.