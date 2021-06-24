НВФ на КПВВ «Еленовка» занимаются мошенничеством: дончан предупредили об опасности

На КПВВ «Еленовка» установили дополнительные дорожные знаки

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области предупредили дончан, которые выезжают из ОРДЛО на личном транспортом средстве через КПВВ «Еленовка», об угрозе мошенничества со стороны представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

На КПВВ «Еленовка» установили дополнительные дорожные знаки, и местная «ГАИ» берет штрафные санкции с тех, кто их не заметит.

«С левой стороны (если смотреть лицом к блокпосту) установили знак „остановка и стоянка запрещена“. Но этот знак обращен к блокпосту (т.е. смотрит на блок-пост, а не на город). Следовательно для паркующихся машин, которые подъезжают со стороны города, он не виден. А рядом прогуливаются два „гаишника“ и обилечивают всех паркующихся. Возражения о том, что знак при парковке не виден, разумеется, не принимаются. Так что будьте осторожны, паркуйтесь подальше от блокпоста», — отмечают очевидцы.

Знак не официальный, как отмечают местные жители, он самодельный.

«Знак самодельный! Явно видно, что он намалеван руками, причем довольно кривыми. Возражения о том, что знак самодельный — тоже, разумеется, не принимаются», — добавил дончанин.

Ранее сообщалось, что ФСБ Российской Федерации предупредило граждан, проживающих в аннексированном Крыму, о закрытии КПП «Перекоп».