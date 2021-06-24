Общество

Желающих учиться в ВУЗах «ДНР» все меньше

Почти на тысячу уменьшили количество бюджетных мест

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В последние годы все меньше жителей ОРДО хотят учиться в ВУЗах так называемой «ДНР». Это можно понять по последним сообщениям «департамента науки и высшего профессионального образования Минобрнауки «ДНР».

Там сообщается, что за последние два года местные ВУЗЫ почти на тысячу уменьшили количество бюджетных мест для местных абитуриентов и на 50 — для жителей территории, подконтрольной Украине. Местные «власти» продолжают настойчиво зазывать получить диплом о высшем образовании «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так в 2021 году в ВУЗах «ДНР», 14 из которых называют «государтвенными», будет меньше 8000 бюджетных мест, из них 600 — для тех выпускников украинских школ, которые проживают за пределами «республики». Такие данные предоставил «директор департамента науки и высшего профессионального образования Минобрнауки ДНР» Сергей Фоменко.

Также 7 600 бюджетных мест предлагают учреждения среднего профессионального образования, в том числе двести — для участников гумпрограммы по поддержке русскоязычных жителей Украины.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Донецке сокращают подачу воды.

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