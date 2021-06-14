В аннексированном Крыму закроют КПВВ «Перекоп»: причины

Пункт пропуска Чаплинка в одностороннем порядке прекратил пропуск

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ФСБ Российской Федерации предупредило граждан, проживающих в аннексированном Крыму, о закрытии КПП «Перекоп». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой сообщение пресс-службы ФСБ.

В ведомстве отметили, что пересечение линии разграничения на севере крымского полуострова временно приостановлено из-за вывода из эксплуатации автомобильно-пропускного пункта Перекоп. Такие действия связаны с прекращением работы украинского пограничного пропускного пункта Чаплинка.

«Пункт пропуска Чаплинка, расположенный напротив автомобильного пункта пропуска Перекоп, в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через „государственную границу“, — констатировали в пресс-службе ведомства ФСБ. — По независящим от Пограничного управления ФСБ России по РК причинам следующие в сторону Украины граждане через этот пункт пропуска проследовать не смогут», — отметили в ФСБ.

Власти РФ советуют жителям Крыма пересекать границу через многосторонние автомобильные контрольно-пропускные пункты Армянск или Джанкой.

Ранее сообщалось, что так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз поднял тему международного сообщения «республики». Он заявил, что вот-вот стартуют поезда на полуостров Крым.