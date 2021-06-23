Общество

«Пора начинать защищать»: в ОРДЛО обратились к России

Военным не дают защитить не только себя

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В ОРДЛО член НВФ, а также местный блогер «репортер Руденко» призвал Российскую Федерацию «защитить своих людей» в ОРДЛО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пост военкора.

«Нельзя держать тысячи русских людей в окопах и при этом делать из них „мальчиков для битья“. Семь лет войны и семь лет убивают русских людей на Донбассе. И при этом военным не дают защитить не только себя, но и тех, кто за спиной. На Донбассе живут шестьсот тысяч граждан РФ и с каждым днем эта цифра растет. Так, наверное, уже пора начинать защищать своих людей!», — пишет «репортер Руденко».

Также он считает, что необходимо давать «жесткий ответ».

Ранее сообщалось, что Российская Федерация имеет право применить ядерное оружие в том случае, если против нее или ее союзников его будет использовать другая сторона. 

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