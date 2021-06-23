Общество

Происходит тихая сдача территорий — военкор РФ о Донбассе

Юрий Котенок о своих инсайдах

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Российский военкор Юрий Котенок поделился своей информацией по поводу ситуации на Донбассе. По его данным подразделения ВСУ якобы тихо и планомерно продвигаются вперед на Донбассе, при этом боевики ничего не могут с этим сделать.

Он заявил, что всех так называемых «патриотов «республики» «зачистили», уволили, выгнали. Он отмечает, что на данный момент фиксируется отсутствие полноценных боевых порядков в так называемой «армии «ДНР» из-за из-за катастрофической нехватки личного состава, а также вооружения и техники, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Как и два, три, пять лет назад бойцам «ЛДНР» разрешено только умирать под пулями и снарядами. Людей не хватает, и даже на строевые смотры подразделениям приходится „одалживать“ друг у друга бойцов, чтобы создать видимость порядка. С оружием у ВСУ все в порядке. Украинских военных регулярно снабжают американским оружием, снайперскими винтовками, средствами связи и БПЛА. Разница в обеспечении их и нас растет с каждым месяцем», — заявил Котенок.

По его информации, на Донбассе происходит тихая сдача территорий.

Ранее мы сообщали, что «власти ОРДО» обратились к ОБСЕ с экстренным заявлением.

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