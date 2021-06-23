Общество Политика

В России рассказали, когда используют ядерное оружие

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ

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Российская Феерация имеет право применить ядерное оружие в том случае, если против нее или ее союзников его будет использовать другая сторона. Об этом на пленарном заседании «Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы» заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, передает УРА-Информ.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или других видов оружия массового уничтожения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — подчеркнул Герасимов.

Ранее сообщалось, что 23 июня жителей Донецка настигла еще она беда. Город атаковала пылевая буря.

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