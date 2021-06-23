В Украине стартует деоккупация крымского полуострова: у президента назвали сроки

На саммите Крымской платформы в Киеве планируют подписать документ о деоккупации Крыма

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На саммите Крымской платформы, который пройдет в Киеве, и приурочен к 30-летию независимости Украины, планируют подписать документ о деоккупации крымского полуострова. Об этом сообщил представитель президента в Крыму Антон Кориневич, пишет УРА-Информ.

«Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Россией», — подчеркнул Кориневич.

Также стоит отметить, что свое участие в саммите Крымской платформы подтвердили представители разных стран, в том числе и США.

Ранее сообщалось, что на территории аннексированного крымского полуострова ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной пневмонии нового типа. Соответствующий «указ» подписал так называемый «председатель Совета министров Республики Крым» Сергей Аксенов.