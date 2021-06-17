Пандемия COVID-19: за сутки в Украине более 600 госпитализированных

Умерли 55 пациентов

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В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 1188 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

Было госпитализировано 601 человека, скончались 55 пациентов, а 4682 граждан Украины выздоровели.

За все время пандемии пневмонии нового поколения в Украине заболели 2 227 225 человек, выздоровели 2 145 660 граждан страны, при этом, погибли 51 902 жителей страны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев на территории страны зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые прожиивают, на временно оккупированных территориях восточной Украины, уже получили около 584 тысячи паспортов России.