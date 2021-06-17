Политика

Путин заявил, что они с Байденом «поняли друг друга»

В ходе переговоров с Байденом обстановка была очень доброжелательной

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главу Белого дома Джо Байдена профессионалом. Также он заявил, что образ главы США, нарисованный в прессе, не соответствует действительности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Путина.

«Тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего, Байден — профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — отметил Путин.

В ходе переговоров с Байденом, как отметил глава РФ, обстановка была очень доброжелательной.

«Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам, они во многом очень расходятся, мы зафиксировали, в чем расходятся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что красным флагом для президента Российской Федерации Владимира Путина станет вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

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