Общество Политика

«Вдохновляюсь этим героизмом»: Зеленский снова побывал на передовой

Он поделился впечатлениями от поездки на передовую

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский снова побывал на передовых позициях ВСУ на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пост главы государства в соцсети.

«Опять на Донбассе. Опять — на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу в наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность», — отметил Зеленский.

Зеленский также переживает о том, чтобы бойцы были хорошо вооружены.

«Всегда хочется привезти — и привозим — технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят. Впечатления от визитов на фронт, на передовую всегда очень позитивные. Я всегда заряжаюсь, вдохновляюсь этим героизмом, потому что все мы, гражданские, точно не такие смелые, не такие герои, как те, кто на передовой. Потому для смелых государственных шагов всем госслужащим и депутатам я советую не только сидеть в кабинетах, а приезжать на фронт и поддержать ребят, но если честно, поддержать себя. Приезжаю всегда с радостью и гордостью», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время определится судьба пятого президента Украины Петра Порошенко. После последних скандалов, вязанных с экс-президентом и кумом президента России Виктором Медведчуком многие эксперты задавались вопросом, что же ждет лидера «Европейской Солидарности».

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