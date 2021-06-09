Политика

«Мы готовы на любые варианты»: «правительство ЛДНР» выступило с заявлением к ТКГ

Пока диалог в одностороннем порядке

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«Правительство ЛДНР» поддержало идею о публичном проведении заседаний ТКГ по конфликту на Донбассе. Об этом заявили «главы ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

«Мы готовы на любые варианты, которые будут способствовать мирному разрешению конфликта в Донбассе. Но ни на какие наши предложения Украина не идет. Пока диалог в одностороннем порядке: мы предлагаем — нам отказывают. Мы не против», — отметил Пасечник.

«Если это произойдет, если на это будет политическая воля, все быстро увидят, что все из себя представляют. Кто действительно стремится к миру, а кто затягивает процесс. Это станет очевидно не только для жителей Донбасса и России, но прежде всего для жителей Украины», — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз поднял тему международного сообщения «республики». Он заявил, что вот-вот стартуют поезда на полуостров Крым.

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