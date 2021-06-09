Общество Экономика

Пенсионерам Донбасса выплатят задолженности по пенсиям: кто получит выплаты

279 тысячам пенсионеров была прекращена выплата

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На сегодняшний день украинскую пенсию получают всего 626 тысяч человек. При том, что в 2014 году на учете стояло 1 млн 126 тыс. пенсионеров. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире «Донбасс Онлайн», передает УРА-Информ.

«Из них 279 тысячам пенсионеров была прекращена выплата, потом возобновлена, и 11 миллиардов гривен — это сумма задолженности по пенсиям по решениям судов. Это прекращение выплат, которое происходило с 2015 года до 2021 года», — отметила она.

Эта сумма — это именно задолженность украинским гражданам, которым была приостановлена выплата.

«Выплаты возобновили, но задолженность составляет 11 миллиардов гривен. Я приветствую то, что наконец был дан ответ Кабинетом министров Украины, что такой порядок — как именно будут выплачиваться эти 11 миллиардов — будет принят», — добавила она.

Ранее сообщалось, что так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз поднял тему международного сообщения «республики». Он заявил, что вот-вот стартуют поезда на полуостров Крым.

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