Пушилин пообещал жителям ОРДО поезда в Крым: что известно

Пока все на уровне заявлений

Время чтения: 51 Секунд

Так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз поднял тему международного сообщения «республики». Он заявил, что вот-вот стартуют поезда на полуостров Крым.

«Концепция полностью проработана. Обсуждения идут со всеми заинтересованными ведомствами. Мы стремимся создать благоприятные условия в плане логистики. Данный вопрос актуален именно в летний период, поэтому процесс нужно ускорить», — заявил Пушилин, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Отметим, что разговоры о запуске поездов ведутся еще с 2018, но в итоге ничего не происходит.

«Самое интересное в очередном «железнодорожном» обещании Пушилина то, что поменялась его риторика в этом вопросе. Если раньше он обещал, первым делом, поезда в Москву и Санкт-Петербург, то теперь про эти направления он говорит более чем вкрадчиво», — пишет паблик.

Что касается «поезда в Крым» из «ДНР», то это, скорее всего, будут прицепные вагоны, которые на границе будут присоединять к какому-нибудь российскому поезду. Для начала, нужно эти вагоны закупить. Стоимость одного – не менее 5 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что Пушилин наконец-то отреагировал на долги по зарплатах на предприятиях ОРДО.