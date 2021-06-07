Украина – Кипр: где смотреть последний матч сборной перед Евро-2020

Матч пройдет на стадионе «Металлист»

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Сегодня, седьмого июня, сборная Украины по футболу проведет свой заключительный товарищеский поединок перед стартом чемпионата Европы.

В Харькове наша сборная сыграет против команды Кипра. Это будет последней репетицией команды Андрея Шевченко перед стартом в Евро-2020. Уже в это воскресенье, наша сборная сыграет против Нидерландов в первом матче группового этапа. Встреча с Кипром даст тренерскому штабу возможность проверить последние приготовления, пишет УРА-Информ.

Матч на стадионе «Металлист» в Харькове начнется в 19:00. Болельщики смогут присутствовать на встрече. По телевизору в прямом эфире матч покажет ТК «Футбол».

Также товарищеский поединок Украина – Кипр можно будет увидеть на Sport 2 в Израиле. В Польше можно будет увидеть встречу на IPLA и Polsat Sport News. В Словакии и Чехии встречу будут транслировать Sport 2 CZ/SK и DIGI GO. В Венгрии матч будет доступен на канале Sport 1 Hungary. В Австрии, Германии и Швейцарии встречу покажет платформа DAZN.

Напомним, что в предыдущем товарищеском поединке Украина переиграла Северную Ирландию.