Политика

Украину не берут в НАТО: в СНБО назвали причины

НАТО не только о военных стандартах

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Украинское государство никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора (НАТО), пока ее экономика не перестанет быть олигархической. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает УРА-Информ.

«Сегодня действительно на заседании (СНБО) проговаривалось вопрос об интеграции в Альянс. Вопрос обсуждался в закрытом режиме, так как в основном это вопрос относится к военному сотрудничеству », — отметил Данилов.

НАТО, как напомнил Данилов, не только о военных стандартах, но и о демократических.

«Если у нас будет такая олигархическая экономика, у нас сегодня есть — то нас никакое НАТО не ждет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Российской Федерации считают, что во время учений НАТО украинским военным перебросят оружие стран Североатлантического альянса для использование против российских войск.

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