Жителей «ЛДНР» ждут новые проблемы: банковские карты, лекарства и интернет

Очередные проблемы для жителей ОРДЛО

Время чтения: 53 Секунд

Российская Федерация продолжает все больше «самоизолироваться» от внешнего мира. Уже в ближайшее время жители РФ, а в последствии и ОРДЛО столкнутся с новыми проблемами.

Так даже в России не исключили, что РФ могут отключить от международных платежных систем, включая Visa и Mastercard, а своя система МИР, хоть и работает, но ее подключили только шесть банков в мире. Вторая проблема лекарства — Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно, которому Лекарств за рубежом будут покупать все меньше, а вместо их больным станут предлагать их «нелицензионные копии». А третьих после решения московского суда, вполне могут заблокировать Ютуб и западные соцсети, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Так что ,теперь ждет жителей ЛДНР — например, без Visa или Mastercard купить что-либо за рубежом, например, на том же «Алиэкспресс» уже не получится, просто не пройдет оплата. Не выйдет так же посмотреть любимого блоггера или полистать на досуге ленту новостей в соцсетях, также нельзя будет купить качественных лекарств.

Все это может произойти уже в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛДО разработают «программу по воссоединению Донбасса и поддержке русских».