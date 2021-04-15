Общество

«Узнаем ли мы правду когда-то»: можно было пресечь выход Гиркина из Славянска

Стало известно, когда началась оккупация Донецка

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Военные Украины летом 2014 года не атаковали подразделения пророссийских бевиков «ДНР» под руководством Игоря Гиркина при выходе из Славянска. Это был вопрос политического характера. Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, передает УРА-Информ.

Выход группы Гиркина, как уточнил военный эксперт, с военной техникой из Славянска в ночь на пятое июля даже сейчас является для СБУ болезненной историей.

«Нам действительно поступала информация, куда движется колонна, что она делает. Мы передавали сведения в центры принятия решений. Все наши сотрудники и военные говорили и говорят, что можно было пресечь его выход», — отметила Лауптина.

Она также рассказала, когда началась оккупация Донецка.

«Я думаю, это вопрос политического характера, принятый нашим руководством. Узнаем ли мы правду когда-то — не знаю», -добавила она.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация на фоне стягивания войск к украинской границе озвучила свои требования правительству Украины.

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