В ОРЛДО разработают «программу по воссоединению Донбасса и поддержке русских»

Форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине

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На территории оккупированного пророссийскими боевиками Донецка 22−23 апреля пройдет так называемый «международный форум» «единство русских: защита прав и свобод». Об этом заявили в «русском центре», передает УРА-Информ.

«Форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении последних 30 лет», — отметили в «русском центре».

Также известно, что участниками мероприятия будут «глава ДНР» Денис Пушилин, «глава ЛНР» Леонид Пасечник, «чиновники республик», а также представители «науки и образования, юристы, общественники».

Помимо этого, на форум были приглашены и гости из Российской Федерации.

«Будут обсуждаться стратегические направления по защите прав русских, ситуация с дискриминацией русскоязычных, опыт противодействия ущемлению прав журналистов и другие проблемы. Центральным событием форума станет презентация Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины», — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что 13 апреля, президенты США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор. Одной из тем разговора стала ситуация на Донбассе, а также увеличение количества российский военных возле границы с Украиной.