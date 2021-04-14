Общество

В ОРДО ямы заделывают плиткой: на ремонт дорог в «ДНР» выделили 1,5 миллиарда рублей (ФОТО)

Ноу-хау от местных работников

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Так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин хвастался, что на строительство и ремонт дорог в 2021 году в «республике» будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Освоение этих средств уже началось, но немного не так, как себе это представляли местные жители.

При этом, чтобы строили новую дорогу, еще пока никто не видел. В тоже время ремонт тоже не блещет свежими латками из асфальта. В разных населенных пунктах ямы на дорогах засыпают мусором, шлаком, камнями, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Отличились дорожники в Ясиноватой – ямы заделывают тротуарной плиткой. Вряд ли такого ремонта хватит надолго – камни, держащиеся на песке, быстро рассыплются по дороге. При этом на тротуаре сбоку нет вообще никакого покрытия, люди ходят по грязи. Л – логика, тротуарную плитку при этом использовать для ямочного ремонта дороги», — отмечает источник.

Один из лидеров по жуткости ям – Енакиево. Хотя, наверное, жители многих городов «республики» могут заявить, что именно их родной населенный пункт может претендовать на место в «хит-параде».

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО заставят получить новые документы.

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