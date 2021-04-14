Шахтеры в «ЛНР» обращаются в суды и прокуратуру: им не выплатили зарплаты за 2019-2020 годы

Ситуация у горняков весьма печальная

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Шахтеры в «ЛНР» продолжают искать варианты, чтобы получить свои заработанные деньги за 2019 и 2020 годы. Из-за проведенной реорганизации угольной отрасли все долги горнякам за это тпериод списали.

Горняки массово обращаются в так называемую «генпрокуратуру ЛНР» и подают иски в суды, однако, даже готовое решение суда, не дает 100% гарантий того, что задолженность будет выплачена. Хотя юристы утверждают, что те, кто имеет на руках такое решение, рано или поздно дождется выплат, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«Некоторые шахтеры уже их получили, однако далеко не все. Многие повторно пишут обращения в прокуратуру с требованием проконтролировать решение суда, потому что ликвидационные комиссии создают свои внутренние списки и проводят выплаты по задолженности в выборочном порядке и на усмотрение заинтересованных лиц», — отмечает источник.

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