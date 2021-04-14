Общество

Шахтеры в «ЛНР» обращаются в суды и прокуратуру: им не выплатили зарплаты за 2019-2020 годы

Ситуация у горняков весьма печальная

Время чтения: 41 Секунд

Шахтеры в «ЛНР» продолжают искать варианты, чтобы получить свои заработанные деньги за 2019 и 2020 годы. Из-за проведенной реорганизации угольной отрасли все долги горнякам за это тпериод списали.

Горняки массово обращаются в так называемую «генпрокуратуру ЛНР» и подают иски в суды, однако, даже готовое решение суда, не дает 100% гарантий того, что задолженность будет выплачена. Хотя юристы утверждают, что те, кто имеет на руках такое решение, рано или поздно дождется выплат, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«Некоторые шахтеры уже их получили, однако далеко не все. Многие повторно пишут обращения в прокуратуру с требованием проконтролировать решение суда, потому что ликвидационные комиссии создают свои внутренние списки и проводят выплаты по задолженности в выборочном порядке и на усмотрение заинтересованных лиц», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО заставят получить новые документы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Коронавирус в Украине: снова почти 500 смертей и 5000 госпитализаций

Также почти 15 000 новых случаев заболеваемости

В Украине не верят в деэскалацию конфликта на Донбассе после разговора Байдена с Путиным

Разговор Путина и Байдена ничего не даст

В ОРДО ямы заделывают плиткой: на ремонт дорог в «ДНР» выделили 1,5 миллиарда рублей (ФОТО)

Ноу-хау от местных работников

Реинтеграции ОРДЛО в Украину не будет: в ОРДЛО подготовили «сюрприз» для ВСУ

НВФ якобы готовы отразить наступление ВСУ

«У них этого дешевого пушечного мяса предостаточно»: в Кремле готовы к потерям на Донбассе

В Кремле будут воевать руками подконтрольных российскому правительству членов НВФ ОРДЛО

«Защищают от нормальной жизни»: жители Донбасса возмущены заявлениями Кремля

Даже сторонники идеи «республик» обижены на пресс-секретаря российского президента

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap