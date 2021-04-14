Общество

В Украине не верят в деэскалацию конфликта на Донбассе после разговора Байдена с Путиным

Разговор Путина и Байдена ничего не даст

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Вчера вечером, 13 апреля, президенты США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор. Одной из тем разговора стала ситуация на Донбассе, а также увеличение количества российский военных возле границы с Украиной.

Этот разговор украинские эксперты назвали шагом США для того, чтобы остановить Россию от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной. В тоже время, похоже градус напряжения в Москве не упал и ситуация остается напряженной, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в Офисе президента Украины рассказал, что в ОП не верят в деэскалацию конфликта на Донбассе после звонка Байдена Путину.

«На Банковой считают, что Кремль продолжит перебрасывать войска к границам Украины, а значит необходимо усилить международное давление на Россию», — пишет источник.

Ранее источник в ОП рассказал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил США разместить военный флот в двух портах Украины. Украина готова разместить корабли НАТО в портах Одессы и Очакова, а так же провести ряд совместных учений в этом году.

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